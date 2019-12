Port Popowice to nowe osiedle, które powstaje w pobliżu Hali Orbita i mostu Milenijnego. Byliśmy na osiedlu i w mieszkaniach (ZOBACZCIE ZDJĘCIA)

Port Popowice - lokalizacja na mapie

W sprzedaży są już mieszkania z trzech budynków, powstających na tym osiedlu. Pierwsi mieszkańcy odebrali klucze pod koniec listopada. Na teren inwestycji przeniesione zostało także biuro sprzedaży Vantage Development. Pierwsi mieszkańcy już mogą się urządzać.- Klucze odebraliśmy 22 listopada, niecały miesiąc temu. Prawdopodobnie na sylwestra uda się nam wprowadzić. Mamy dwa pokoje i salon z kuchnią. Wcześniej były trzy pokoje i kuchnia. Są dwie łazienki, prawdopodobnie jedną przerobimy na garderobę. Blok wygląda super zarówno z zewnątrz, jak i w środku: klatki schodowe są ładnie wykończone - mówi Michał, który już urządza się w mieszkaniu na siódmym piętrze w bloku przy ulicy Białowieskiej. - To, że jest obłożony cegłą i cegła powtarza się również na klatkach i przy wejściach, to wszystko daje bardzo ciekawy efekt. Mimo tego, że wokół prowadzona jest budowa, nie ma piachu, błota, jest czysto. Organizacja jest mistrzowska. W ogóle nie czuć tego, że się mieszka na placu budowy, a tego się obawialiśmy najbardziej.Jedyne obawy pana Michała i jego partnerki dotyczą organizacji komunikacyjnej. W końcu Popowice powiększą się o kilka tysięcy mieszkańców.- To będzie duże osiedle. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. Otwartych miejsc parkingowych jest bardzo mało. Miejsca dla gości można policzyć na palcach jednej ręki. Do tego blisko jest Orbita. Ostatnio był koncert i na osiedle się nie dało wjechać. Każda droga była zastawiona. Ale tak samo jest, gdy odbywa się jakaś impreza w Hali Stulecia czy na Stadionie Wrocław, trzeba to zrozumieć - przyznaje pan Michał. - Zresztą, bliskość Hali Orbita to raczej atut.Ceny mieszkań na terenie inwestycji zaczynają się od 7400 złotych za metr.Przypomnijmy też, że aby realizować inwestycję konieczne było wyburzenie silosów na terenie dawnego portu miejskiego. W internecie pojawiło się wiele filmów rejestrujących ten moment (poniżej jeden z nich). Dawny port wybudowano w latach 1887–1888. Silosy służyły na cement.Port Popowice znajduje się w zachodniej części Wrocławia, na Popowicach, przy lewym brzegu Odry. Teraz przy ulicach Białowieskiej i Wejherowskiej powstanie 2,5 tysiąca mieszkań.