Robi wrażenie! Piękna willa, niedaleko lasu wystawiona na sprzedaż. Trzeba zaglądnąć do portfela

Dom z drewna w otoczeniu natury

Posiadłość zlokalizowana w Pszczółkowie, niedaleko Sławy, to prawdziwy klejnot na rynku nieruchomości. Otoczona lasami, jeziorami i rozległymi polami działka o powierzchni ponad 5 hektarów stanowi idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie ciszę i kontakt z naturą . Drewniany dom, zbudowany na delikatnym wzniesieniu, oferuje przestrzeń i komfort na najwyższym poziomie. Jego powierzchnia to 489 mkw., na którą składają się m.in. kuchnia, sześć pokoi, dwie łazienki, gabinet oraz garaż na 3-4 samochody. Dodatkowo, na terenie posiadłości znajduje się oddzielny dom dla gości z basenem, sauną i siłownią.

Eko-luksus w zasięgu ręki

Co ważne, Dom Siedlisko został zbudowany przy pomocy ekologicznych materiałów. Ma instalację fotowoltaiczną 40 kw, pompy ciepła głębinowe, własną oczyszczalnię, studnię i piec C.O. na olej opałowy.

To, co wyróżnia Dom Siedlisko na tle innych luksusowych nieruchomości, to zastosowanie ekologicznych rozwiązań.

Dzięki temu, przyszli właściciele będą mogli cieszyć się nie tylko luksusem, ale i świadomością dbania o środowisko. Na ogromnej działce znajduje się również staw, kort tenisowy, hala dla koni, wózkownia, stajnia angielska, lonżownik, boksy angielskie i piwnica, co czyni ją idealnym miejscem nie tylko dla miłośników koni, ale i dla każdego, kto ceni sobie aktywny wypoczynek na łonie natury.

Zakup tej wyjątkowej posiadłości to spory wydatek. Cena, za którą wystawiono polskie „Yellowstone”, to 15 999 999 zł. Sprzedażą zajmuje się Biuro Nieruchomości Renomahome z Wrocławia, a agentem prowadzącym jest Emil Kowalski (tel. 515309004). Jest to inwestycja, która przyciąga nie tylko swoim luksusem i położeniem, ale i dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal. Dla wielu, możliwość zamieszkania w takim miejscu będzie spełnieniem marzeń o domu, gdzie luksus spotyka się z naturą, tworząc wyjątkową przestrzeń do życia.

Zobacz też: