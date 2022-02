Wrocław. Obwodnica Psiego Pola już za dwa lata? Są pieniądze i plan budowy

Udało się. Wiadomo już, że obwodnica Psiego Pola powstanie na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym urzędu miasta z deweloperami realizującymi inwestycje na Psim Polu. Firmy Dom Development oraz KG Group mają sfinansować budowę około 70 procent długości ponad kilometrowej trasy. Koszt całości oszacowano na 9 mln złotych.

Jak informuje przewodniczący Nowego Wrocławia, cała obwodnica ma połączyć ulicę Bolesława Krzywoustego ze skrzyżowaniem Litewskiej, Szewczenki i Gorlickiej. Ułatwi też dojazd do drogi nr 98, zmniejszając natężenie ruchu w samym centrum Psiego Pola. Wiadomo, że do 2024 roku powstanie większość ulicy Nowolitewskiej, która jest w tej chwili polną ścieżką. Wraz z jezdnią wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe oraz oświetlenie. Połączy ona ulicę Bolesława Krzywoustego z nowo projektowaną ulicą, która będzie przedłużeniem ulicy Zielnej (do skrzyżowania z Gorlicką, Stanety i Mulicką). W ramach budowy obwodnicy deweloperzy mają podciągnąć do niej budowane lub planowane boczne uliczki.