Wrocław. Nowoczesny biurowiec to kolejny obiekt, który powstanie na terenie Portu Popowice. Zobacz zdjęcia

– Od samego początku byliśmy zgodni, że na tak wyjątkowym terenie musi powstać ponadprzeciętna inwestycja. Chcemy, żeby to miejsce było w pełni samowystarczalne, więc znajdą się tam zarówno obiekty mieszkaniowe, usługowe, jak i biurowe – mówi Robert Konarski Dyrektor Działu Realizacji Inwestycji Vantage Development.

Teren inwestycji otoczony jest zewsząd terenami rekreacyjnymi: Parkiem Popowickim, Parkiem Zachodnim oraz rzeką Odrą. W przyszłości będą one idealnym miejscem do odpoczynku dla mieszkańców inwestycji, ale również pracowników biurowca. A Ci będą mogli korzystać również z pełnej infrastruktury handlowo-usługowej, zaplanowanej na terenie projektu.

Sam budynek biurowy będzie miał 13 tys. metrów powierzchni użytkowej. 7-kondygnacyjny obiekt autorstwa warszawskiej pracowni WXCA z zewnątrz będzie się wyróżniał nowoczesnym designem i ciekawą przeszkloną elewacją z układem pionowych oraz poziomych przesłon, przypominających żyletki, tworzących regularny, ale naprzemienny rytm architektoniczny.