Wrocław liczy milionowe straty poniesione w czasach pandemii, inflacji i wojny. Ale czy rzeczywiście jest tak źle? Błażej Organisty

Ratusz we Wrocławiu Tomasz Hołod / Polska Press

W ratuszu liczą: 300 milionów zabrał wirus, 250 milionów Polski Ład, 400 milionów – inflacja, droższe paliwo, gaz i prąd. To nie koniec, bo w najbliższym czasie setki milionów zostaną przekazane na pomoc Ukraińcom. Skutki finansowe minionych i bieżących wydarzeń są odczuwalne. Niektóre straty są ponoć nie do odrobienia. Ale czy rzeczywiście jest tak źle? Rząd, Ministerstwo Finansów i przedstawiciel radnych PiS oceniają sytuację finansową samorządów, w tym Wrocławia, jako dobrą. Dostrzegają, że miasto zamknęło poprzedni rok z nadwyżką, obiecują dodatkowe wsparcie pieniężne oraz przypominają, że jest do wykorzystania 420 mln zł zarobionych w latach ubiegłych.