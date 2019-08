Wrocław. Kongres świadków Jehowy na Stadionie Wrocław. Przyjedzie 20 tysięcy osób

Od piątku 9 sierpnia do niedzieli - 11 sierpnia odbędą się doroczne kongresy świadków Jehowy. We Wrocławiu świadkowie Jehowy spotkają się na Stadionie Wrocław. Szacuje się, że na tę uroczystość do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie około 20 tys. osób. Pierwsze wydarzenia przewidziane w programie zaplanowano na dzisiaj. Można się zatem spodziewać wzmożonego ruchu w okolicach stadionu oraz na autostradowej obwodnicy Wrocławia w piątek po południu, po godz. 17, kiedy zakończy się piątkowe spotkanie. Uwaga. Wtedy będą wielkie korki w tej okolicy. Wstęp na stadion w czasie kongresu jest bezpłatny.

