Wrocław. Kiedy wrócą rozkłady jazdy MPK na dni robocze? (SZCZEGÓŁY)

- Kilka czynników wpłynęło na to: musimy odwołać pracowników z urlopów, a pracownicy muszą znaleźć opiekunów dla swoich dzieci. W sobotę wprowadzaliśmy wiele zmian rozkładowych i dział planowania był pochłonięty przygotowaniem tych zmian. Dopiero od dziś może pracować nad przywróceniem rozkładów roboczych. Potrzeba też czasu na rozwieszenie prawidłowych rozkładów we wszystkich gablotach, a planowanie pracy kierowców następuje u nas z wyprzedzeniem i tego pilnują związki zawodowe – prezes MPK Krzysztof Balawejder tłumaczy, dlaczego zmiany nie zostaną wprowadzone od 4 maja.

250 tys. pasażerów mniej

Ograniczenie połączeń MPK Wrocław wprowadziło 17 marca. Z powodu stanu epidemii komunikacją publiczną jeździło według szacunków o około 250 tys. osób mniej. 24 marca rząd nakazał, by w tramwajach i autobusach zajmowane było tylko co drugie miejsce. To powodowało, że często nie wszyscy pasażerowie mogli wejść do pojazdu i konieczne było czekanie na kolejny lub podstawianie drugiego.