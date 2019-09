Wrocław. Kiedy mosty Pomorskie będą wyremontowane? Znamy szczegóły!

Remont mostów Pomorskich będzie realizowany przy udziale miasta Wrocław, Fortum i MPWiK. Najtrudniejszy etap to wydrążenie tuneli, którymi będą poprowadzone rury sieci ciepłowniczej. Obecnie są one poprowadzone wzdłuż krawędzi mostów. Na mostach będzie nowa nawierzchnia. Projekt zakłada, że pasu ruchu będą miały 3 m szerokości, torowisko blisko 7 m, ścieżka dla rowerów 1,5 m, a chodniki od 2,5 do 4 m.

Termin zmieniany był czterokrotnie. Aby zachęcić wykonawców do wzięcia udziału w przetargu, Wrocławskie Inwestycje wydłużyły czas na wykonanie remontu mostów Pomorskich do 30 miesięcy. W czwartek, 26 września, okazało się, że wykonanie remontu tej ważnej przeprawy w centrum miasta zostało wycenione przez Pro-Tra Building na niecałe 69,9 mln zł. Druga oferta złożona przez PORR SA jest na kwotę prawie 90 mln zł. Oferty są obecnie sprawdzane, ale wydaje się, że miasto, które chciało wydać na remont 68,4 mln zł, dołoży brakującą kwotę, jeśli najtańsza propozycja nie będzie miała braków formalnych.

Mosty Pomorskie to zespół trzech zabytkowych przepraw: most północny z 1930 r. o rozpiętości przęseł 29,6 - 28,5 – 27,3 m; most środkowy, którego pierwsza część, o rozpiętości 6,3m, powstała w 1885 r. z belek stalowych, a druga w 1930 r.; most południowy z pierwszej dekady XX w. o rozpiętości przęseł 18,2 – 20,20 – 18,20 m.

Wykonawca będzie miał na zakończenie budowy 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że nowymi mostami Pomorskimi pojedziemy nie wcześniej niż w 2022 r.