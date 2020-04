Wrocław. Jak idą prace na budowie tramwaju na Popowice? Przeczytaj i zobacz zdjęcia!

Cała trasa tramwajowa na Popowice ma powstać do końca 2022 roku. Będzie miała łącznie 3,8 kilometra długości. Pobiegnie od skrzyżowania ulicy Jagiełły i Dmowskiego, przez most Dmowskiego, ulicę Długą, Starogroblową i Popowicką aż do skrzyżowania z Milenijną i Pilczycką. Do wiaduktu kolejowego przy Długiej torowisko zostanie poprowadzone między jezdniami, za nim będzie przebiegało po północnej stronie drogi.