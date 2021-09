Wrocław. Jak adoptować psa ze schroniska? Przez aplikację w komórce! (SZCZEGÓŁY)

Befriend - jak działa aplikacja?

Po ściągnięciu aplikacji Befriend na telefon musimy wypełnić krótką ankietę, która określi, jakiego psa dokładnie szukamy. Zaznaczamy w niej m.in. wielkość, wiek czy kolor sierści. Dosyć istotne są również informacje o nas samych. Czy mamy małe dzieci, zwierzęta oraz ogród, w którym pies mógłby się wyszaleć. Na tej podstawie z dostępnej bazy program wybiera odpowiednie czworonogi, które możemy zaadoptować. W pierwszej kolejności wyświetlane są psy, które znajdują się najbliżej nas.

Działanie aplikacji jest bardzo proste - wystarczy podać swoje preferencje Befriend

Gdy jakiś pies skradnie nam serce i zdecydujemy się na jego adopcję, możemy bezpośrednio zadzwonić do schroniska, w którym przebywa. Przy każdym profilu psa do adopcji, oprócz zdjęcia i opisu, podany jest numer telefonu do placówki, która się nim opiekuje.