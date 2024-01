Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami! Mamy ogromną fotogalerię!

32. finał WOŚP za nami!

Hasłem tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było "Tu wszystko gra OK". Tym razem pieniądze zostaną przeznaczone na specjalistyczny sprzęt, który ma wspomagać przeciwdziałanie chorobom płuc. Finał wydarzenia we Wrocławiu odbył się na Rynku Głównym.

Jakie były atrakcje?

Świętowanie 32. finału WOŚP, jak co roku, zakończyło się światełkiem do nieba. Tym razem jednak organizatorzy nie użyli tradycyjnych fajerwerków, aby nie straszyć zwierząt. Zachęcili wszystkich uczestników do użycia latarek w swoich telefonach komórkowych, które stworzyły mini pokaz.