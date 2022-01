Wrocław. Duży festiwal filmowy ruszy już w kwietniu. Wstęp na pokazy będzie za darmo!

Long Story Short Film Festival powoli wpisuje się na kulturalną mapę Wrocławia i Dolnego Śląska. W tym roku odbędzie się po raz trzeci.

To bardzo ważny dla nas festiwal, który udowadnia, że krótki metraż potrafi być bardzo atrakcyjny dla widza, że niesie w sobie ogromny potencjał artystyczne kreacji. Cieszę się, że staje się uznaną, dolnośląską marką. Każdego roku bardzo starannie selekcjonujemy pokazywane filmy. Zależy nam przy tym na promowaniu młodych i utalentowanych twórców filmowych. W tegorocznej edycji Long Story Short znowu pokażemy kilkadziesiąt świetnych tytułów, zaprosimy na spotkania z doskonałymi twórcami i aktorami, a chcących doskonalić swój warsztat filmowy, na specjalne zajęcia z mistrzami kina. Na tym etapie przygotowań najważniejsze są zgłoszenia filmów do konkursu, który jest sercem tego festiwalu.

Od kiedy można zgłaszać się do konkursu?

Nabór do konkursu ruszył 21 stycznia, a zgłoszenia można przesyłać on-line przez stronę www.shortfestival.pl, gdzie umieszczony jest prosty w obsłudze formularz zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin konkursu . Filmy przyjmujemy do 20 marca, 5 kwietnia ogłosimy program i listę filmów, które przeszły selekcją i znajdą się w programie festiwalu.

Na jakie filmy czekacie? Kto może wziąć udział w konkursie? W poprzednich latach było dużo zgłoszeń?

Do konkursu można zgłaszać filmy krótsze niż 45 minut i wyprodukowane po 1 stycznia 2020 roku. I to jedyne tak naprawdę formalne wymogi. Czekamy na dobre filmy, z barwnymi i wyrazistymi bohaterami, pełne emocji, oddające jakąś prawdę o nas, o świecie, filmy, które poruszają i które chcielibyśmy pokazać naszym przyjaciołom. W ubiegłym roku do konkursu wpłynęło niemal 260 produkcji, przez selekcyjne sito przeszły 52 filmy, które znalazły się w programie i walczyły o nagrody. Konkurs ma otwartą formułę, mogą się do niego zgłosić zarówno doświadczeni filmowcy, jak i poczatkujący twórcy – studenci szkół filmowych i artystycznych, ale także amatorzy, na których udział bardzo liczymy.