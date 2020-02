Wrocław. Co z Tesco przy ul. Długiej? UOKiK wydał decyzję

Kaufland kupił prawa do czterech powierzchni handlowych użytkowanych do tej pory przez Tesco Polska. Są to sklepy w: Lublinie (ul. Orkana 4), Ostrołęce (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 28), Wrocławiu (ul. Długiej 37/47) i Warszawie (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41).

Przeprowadzone postępowanie antymonopolowe wykazało m.in., że uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych dużych sieci handlowych, takich jak: Biedronka, Leclerc, Piotr i Paweł, Stokrotka, Carrefour, Auchan. Dlatego prezes UOKiK uznał, że transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji i wydał zgodę na koncentrację.