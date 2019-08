Wrocław. Chcesz wymienić się ubraniami? Przyjdź do parku Tołpy w tę sobotę

Zasady imprezy:

1. Przynieś ubrania, których już nie nosisz, a które są czyste i w dobrym stanie - czyli takim, w które sama jeszcze byś założyła.

2. Wymieniaj się ciuch za ciuch.

3. Wymiana dotyczy tylko ubrań, butów i dodatków.

Wymiana odbędzie się na Ołbinie w Parku Tołpy na wzgórzu znajdującym się najbliżej ulicy Nowowiejskiej.

ZAPISY

WSTĘP NA WYMIANĘ JEST BEZPŁATNY, ale nie wolno sprzedawać ubrań.

NAGRODY

Jak zawsze nie zabraknie ciekawych nagród, których losowanie odbędzie się pod koniec imprezy. Tym razem do wygrania będą:

1. Bilety do kina Helios na wrześniowy seans z cyklu Kino Kobiet

2. Kupony zniżkowe od Dżemster - The most hipster Dżem ever

3. Kupony zniżkowe do e-sklepu z dodatkami i ciuchami Independy.