Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Rusza wypożyczalnia choinek. Po raz trzeci rusza akcja społeczna „Wypożyczalnia choinek Volvo”, która zachęca do spędzania świąt w sposób ekologiczny.

Z wybranych salonów Autoryzowanych Dealerów Volvo w całej Polsce będzie można odebrać, a właściwie wypożyczyć żywą choinę w doniczce. Zwrócone po świętach drzewko zostanie ponownie zasadzone w specjalnej hodowli.



Od 19 do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów w Autoryzowanych Salonach Volvo na terenie całej Polski na wszystkich chętnych czekać będą żywe choinki w doniczkach. Po uiszczeniu 55 zł bezzwrotnej kaucji choinkę będzie można zabrać do domu. Jej zwrot powinien nastąpić do 8 stycznia do miejsca, z którego została wypożyczona. Lista salonów Volvo, które biorą udział w akcji, jest dostępna na stronie www.choinkavolvo.pl.



- Obserwujemy coraz dłuższą kolejkę chętnych do wypożyczenia żywej choinki na święta, którą potem zwrócimy naturze. Dlatego Volvo Car Poland co roku zwiększa zasięg tej akcji. W pierwszej edycji do chętnych trafiło 200 drzew w donicach. Z ubiegłorocznej „Wypożyczalni” skorzystało cztery razy więcej chętnych! W tym roku pula choinek została po raz kolejny zwiększona i wynosi 1200 drzewek. Do tego zobowiązaliśmy się zasadzić 10 razy więcej drzew niż wypożyczyliśmy. Na naszych oczach społeczeństwo staje się coraz bardziej wrażliwe na kwestie środowiskowe - zauważa Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.