Światowa Wystawa Roślin 2024 we Wrocławiu. Obłędne kwiaty i krzewy z całego świata i potworne cuda! Zobaczcie zdjęcia

Wystawa roślin z całego świata we Wrocławiu, to trzeba zobaczyć

To nie wszystko, gdyż organizatorzy zaplanowali również szereg ciekawych prelekcji oraz pokazów np. pielęgnacji roślin mięsożernych, oraz tworzenia bonsai. Wspólnie z najlepszymi hodowcami roślin, przygotowane zostały specjalne strefy, w których można zdobyć niezwykłe okazy w najbardziej okazyjnych cenach. Wystawa roślin to również fantastyczne miejsce na weekendowy wypad całymi rodzinami i sposób na zainteresowanie najmłodszych pielęgnacją roślin.

Ewolucja sprawiła, że są one niezwykle urocze i barwne, wszystko po to, by przyciągać potencjalne ofiary. Każda z tych roślin ma swoje preferencje żywieniowe. Wszelkie szczegóły na ich temat można poznać podczas pokazów karmienia.

Światowa wystawa orchidei, bonsai i sukulentów

Powstała tu kraina tysięcy najpiękniejszych kwiatów świata – orchidei. Niezliczone barwy, kształty i zapachy, storczykowe tunele, bramy czy suknie to tylko drobna część aranżacji. Tutaj zobaczycie również drzewa bonsai, które przypominają prawdziwe dzieła sztuki. Uformowali je prawdziwi wirtuozi. Najstarsze okazy na wystawie mogą mieć nawet ponad 100 lat! Jest to prawdopodobnie jedyna i niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć je na żywo.

PlantPorn – wielkie targi roślin