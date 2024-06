Wielogłos, „Empuzjon” Olgi Tokarczuk. Maraton czytelniczy na finisaż w Pawilonie Czterech Kopuł. Zobacz zdjęcia

O wydarzeniu:

Oniryczny i pełen grozy nastrój „Empuzjonu”, którego akcja toczy się w Sokołowsku, wybrzmiał w Pawilonie Czterech Kopuł. Co łączyło te światy? Kończąca się wystawa Bożenny Biskupskiej, która wybrała Sokołowsko jako miejsce swojego życia i twórczości. To właśnie w tym miejscu Olga Tokarczuk osadziła akcję swojej powieści.

Kto mógł czytać?

Pawilon Czterech Kopuł zaprosił chętnych do współtworzenia tego wydarzenia. Aby zgłosić się do czytania, uczestnicy musieli wysłać maila do 5 czerwca 2024 na adres: [email protected]. W odpowiedzi otrzymywali wybrany fragment (około 4–5 stron) i orientacyjną godzinę czytania.