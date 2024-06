Festiwal Jogi w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Będą koncerty, kiermasz oraz wykłady! Tomasz Pawlak

Uniwersytet Wrocławski z radością ogłasza 3. edycję Festiwalu Jogi, która odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym. Wydarzenie oferuje niepowtarzalną okazję do praktykowania jogi w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Festiwal Jogi w Ogrodzie Botanicznym to doskonała okazja do pogłębienia praktyki jogi oraz wsłuchania się w pieśń natury. Będą koncerty, kiermasz oraz wykłady!