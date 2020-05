Wielki Antonow Rusłan wylądował na wrocławskim lotnisku. Co miał na pokładzie? (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Na pokładzie znalazł się sprzęt medyczny.

To już kolejna wizyta jednego z największych samolotów świata we Wrocławiu. Tym razem na pokładzie było około 125 tys. kombinezonów i 210 tys. przyłbic – to kolejny transport środków niezbędnych do walki z COVID-19 zakupionych przez grupę LOTOS w Chinach.

– Cały czas monitorujemy sytuację i podejmujemy kolejne działania mające wesprzeć poszczególne służby w naszym kraju. Przed nami jeszcze przynajmniej jeden transport sprzętu z Chin – mówi Paweł Jan Majewski, prezes grupy LOTOS.

Sprzęt w znakomitej większość trafi do składnicy w Lublińcu. - Agencja Rezerw Materiałowych cały czas dba oto, by środki ochronne niezbędne do walki z koronawirusem trafiały w odpowiednie miejsca – do szpitali, placówek medycznych, domów opieki społecznej, gwarantując im ciągłość dostaw. Wydaje się, że mamy sytuację pod kontrolą, należy jednak pamiętać, że zagrożenie nie minęło, dlatego tak ważne jest, żeby środki ochrony osobistej na bieżąco docierały szczególnie do tych osób, które są na pierwszej linii walki z wirusem – powiedział Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych.