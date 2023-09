Uroczyste wręczenie promes dla OSP w Wałbrzychu. Ponad 600 jednostek OSP z Dolnego Śląska otrzymało wsparcie z programu Mały Strażak

NOWE FAKTY Dramat, a potem cud! Wybudziła się dwulatka, która wpadła do oczka. Zawołała mamę!

Potworny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek 9 maja, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć...