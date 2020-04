WIELKANOC 2020. Jak przygotować święconkę? Co włożyć do koszyczka? [LISTA]

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów narodził się w VIII wieku, choć w Polsce przyjął się dopiero w XIV. Początkowo święcono wszystkie produkty, jakie znalazły się na stole. Księża musieli więc się nieco nabiegać, odwiedzając domy bogatych chłopów. By ułatwić im proceder, święcenia przeniesiono do kościołów, a suto zastawiane stoły zamieniły się w symboliczne koszyki.

Czego nie wkładać do koszyczka?

[*]Czekoladowego zajączka - wbrew pozorom zajączek jest świeckim symbolem i nie ma wiele wspólnego z chrześcijaństwem

[*]Wódki - nie wkładamy do koszyka żadnego alkoholu, jedyną płynem powinna być woda

[*]Telefonu komórkowego - nie wkładamy żadnych rzeczy użytkowych

[*]Maskotek - koszyk może być ozdobiony wyłącznie wstążką, bukszpanem lub chusteczką

Święcenie pokarmów - w tym roku zrób to sam!

Zwykle z koszyczkami idziemy do kościoła, by poświęcić zgromadzone w nim pokarmy. W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, będzie to niemożliwe. Ale każdy może poświęcić pokarmy sam we własnym domu. Kuria przygotowała specjalną modlitwę. Znajdziecie ją tutaj: