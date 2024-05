Weekend na Ślęży. Zajrzeliśmy do krypty w podziemiach świątyni na Ślęży! Byliście tam? ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Weekend na Ślęży spędzi wielu Dolnoślązaków. To popularny cel wycieczek wrocławian i mieszkańców całego województwa. Chętnie zaglądają tu w weekendy, bo podejście na szczyt jest łagodne, a na górze sporo atrakcji i turystyczna infrastruktura. Mistyczna góra, zwana świętą górą Słowian owiana jest tajemnicami i legendami. To miejsce mocy, które pokazujemy Wam na zdjęciach. Zajrzeliśmy także na wieżę widokową i do podziemi kościoła, które sięgają czasów średniowiecza, zobaczcie!