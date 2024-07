Wygraj podwójne zaproszenie do Kolejkowa w Sky Tower. Wystarczy odpowiedzieć na jedno konkursowe pytanie! Tomasz Pawlak

Kolejkowo to tętniąca życiem wystawa, która odwzorowuje Dolny Śląsk i jego najciekawsze miejsca. Twórcy z precyzją odtworzyli rzeczywistość i życie miniaturowych mieszkańców w Sky Tower. Magda Pasiewicz / Polska Press Zobacz galerię (15 zdjęć)

Z okazji wakacji 2024 Kolejkowo rozdaje aż 10 podwójnych zaproszeń do swojej wystawy w Sky Tower! Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Od wtorku 2 lipca od 13:00 do piątku 5 lipca do 13:00, wyślij swoje zgłoszenie i odpowiedz na pytanie konkursowe. Nagrody czekają na Ciebie!