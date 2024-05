Noc Muzeów z zabytkowym taborem kolejowym Klubu Miłośników Kolei we Wrocławiu. Były dodatkowe godziny dla zwiedzających!

Podczas Nocy Muzeów na peronie 6 Dworca Głównego we Wrocławiu można było zwiedzać historyczny tabor kolejowy. Od godziny 20:15 organizowano grupy z przewodnikiem, który oprowadzał zwiedzających i opowiadał o historii kolei na Dolnym Śląsku. Zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy musieli prowadzić dodatkowe tury do bardzo późnych godzin nocnych.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu powstał jako nieformalna grupa. Klub Sympatyków Kolei działa od 1989 roku, kiedy rozpoczął dokumentację fotograficzną kolei w Polsce oraz stanowczą walkę z zakazem fotografowania na PKP.

Obecnie klub działa jako stowarzyszenie, które posiada najwięcej czynnych eksponatów zabytkowego taboru kolejowego w Polsce. Przez 30 lat działalności udało się zgromadzić ponad 100 jednostek taborowych – wagonów oraz lokomotyw wyprodukowanych głównie przez wrocławski Linke Hofmann Werke, PaFaWag oraz ZNTK Wrocław. Ponad 30 udało się przywrócić do pełnej świetności i sprawności technicznej. Służą one do organizacji pociągów specjalnych na terenie Dolnego Śląska, można je również spotkać w produkcjach filmowych.