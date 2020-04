We wrocławskim zoo urodziły się nurkujące antylopy. Zobaczcie, jakie śliczne maleństwa! [ZDJĘCIA]

Sitatungi we wrocławskim zoo mieszkają obok innych afrykańskich gatunków kopytnych: koba singsing, gnu białobrodego i watussi. 10 samic i 2 samców co roku odchowuje kilka młodych. W zeszłym roku urodziło się 7 maluchów, w tym już 4, a to zapewne nie koniec.

Sitatungi to zwierzęta płochliwe, więc kiedy rodzi się młode, staramy się zapewnić im jak najwięcej spokoju. Tak jak w środowisku naturalnym, matka stara się ukryć młode w bezpiecznym miejscu, nim nie będzie na tyle samodzielne, by dołączyć do stada. Na razie więc, dwa maluchy spędzają czas głównie ukryte w słomie, a matki podchodzą do nich tylko na karmienie. Pozostałe dwa spędzają już czas ze stadem. – mówi opiekun zwierząt kopytnych z wrocławskiego zoo, Łukasz Karolik.

W środowisku naturalnym sitatunga (Tragelaphus spekei) występuje w Afryce Równikowej. Zamieszkuje tereny podmokłe (wzdłuż jezior, rzek i bagien), a dzięki wydłużonym racicom, elastycznym stawom oraz długim i wąskim nogom doskonale porusza się po grząskim terenie i brodzi w wodzie. Żywi się trawą, sitowiem i liśćmi krzewów porastających bagna, nie gardzi opadłymi owocami, lubi żuć korę. Pożywienia szuka, brodząc w wodzie zanurzona nawet do połowy ciała, ale w chwili niebezpieczeństwa potrafi zanurkować, by się ukryć. Jest dobrym, choć powolnym pływakiem. Dorosłe samice osiągają wzrost 140 cm i 70 kg wagi, samce: 170 cm i 100 kg.