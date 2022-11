Zoo Wrocław ma nowego mieszkańca. To leśna antylopa afrykańska. Gatunek jest zagrożony wyginięciem [ZDJĘCIA] Monika Fajge

Misiek, bo tak ma na imię przedstawiciel nowego gatunku we wrocławskim zoo, trafił do Wrocławia z ogrodu zoologicznego w Gdańsku. Niedługo do samca dołączą dwie samice, z którymi stworzy stado. Bongo leśne – to największa spośród afrykańskich antylop. Na wolności pozostało mniej niż 140 tych zwierząt.