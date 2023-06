Wakacje w latach 70. na starych zdjęciach. Jak wypoczywano za Gierka? Czar lata, wczasów i kempingów sprzed pół wieku

Wakacje w PRL. Tak wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie

Wakacje w okresie PRL przeszły długą i niełatwą ewolucję. Po II wojnie światowej kraj był w ruinie i trudno było myśleć o urlopach, ale już wtedy zaczął działać Fundusz Wczasów Pracowniczych, fundujący robotnikom mniej lub bardziej udane wakacje w państwowych ośrodkach wczasowych.

Po odwilży 1956 r. pojawiło się więcej możliwości spędzania wakacji. Już nie tylko centralny fundusz, ale i poszczególne zakłady pracy mogły organizować Polkom i Polakom wakacyjny wypoczynek. Wakacje w latach 60. nie były może bardzo komfortowe, ale Polacy wreszcie zaczęli częściej wyjeżdżać nad morze czy w góry.

O ile elity państwa miały do dyspozycji luksusowe ośrodki, często pilnie strzeżone (jak słynny Arłamów), o tyle przeciętny turysta musiał zadowolić się dwutygodniowym pobytem w hotelu lub domku letniskowym nad morzem czy na Mazurach. Osłodą wakacji tamtego okresu byli instruktorzy kulturalno-oświatowi, czyli przydzielani przez zakład pracy przewodnicy-wodzireje, dbający o to, by turyści nie nudzili się na turnusie.