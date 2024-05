Gdzie jest bober? Spływ kajakowy nową ekscytującą trasą Kąty Wrocławskie - Wrocław. Trasa przypomina Amazonkę!

Spływy kajakowe we Wrocławiu to świetny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i zwiedzanie miasta z innej perspektywy. Wrocław leży nad rzeką Odrą i ma wiele pięknych kanałów oraz dopływów, które można odkrywać kajakiem. Nie tylko Odra, gdyż do dyspozycji kajakarzy są nowe trasy, które oferuje rzeka Oławka oraz Widawą. Podczas spływu można podziwiać zabytki miasta, takie jak katedra wrocławska czy Wyspa Piasek, oraz cieszyć się urokami natury. Często organizowane są także spływy tematyczne, np. nocne spływy czy spływy gastronomiczne, co dodaje dodatkowego uroku temu doświadczeniu.

Trasą nowego spływu kajakowego z Kątów Wrocławskich do Wrocławia jest Centrum Rekreacji Przystań Złotniki we Wrocławiu. Z tego miejsca wszyscy uczestnicy są przewożeni autobusem na punkt startowy w Kątach Wrocławskich-Pełcznicy (ok. 25 min). Pierwszy etap trasy prowadzi przez malowniczo wijącą się rzekę Strzegomkę, następnie przepływamy przez Samotwór, by dotrzeć do Bystrzycy. Poprzez Jarnołtów kierujemy się dalej do Wrocławia. Zakończenie spływu znajduje się na Przystani Złotniki tam, gdzie rozpoczęliśmy naszą przygodę.

Opis trasy spływu i historia

Obie rzeki są naturalnymi nurtami, gdzie woda płynie i czasami prądy są dość rwące. Malownicze krajobrazy nadbrzeżne zachwycają. Pierwszy etap, począwszy od Pełcznicy do Bogdaszowic, przypomina nieco Brdę. Rzeka tutaj rozciąga się na kilka metrów, jest stosunkowo płytko, a dno rzeki pokryte jest miękkim piaskiem. Kolejny fragment to przepaść rzeki, z wysokimi klifowymi brzegami, pełnymi licznych kryjówek bobrów oraz bogactwem ptactwa wodnego. Od ujścia Strzegomki do Bystrzycy rozpoczyna się wyjątkowo malowniczy odcinek, otwierając wspaniały widok na Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy.

W trakcie trasy znajdują się dwie krótkie i łatwe do pokonania przenoski przy urokliwych wodospadach w Jarnołtowie. To miejsce, z uwagi na swój urok, stanowi popularny punkt plażowania i rodzinnej rekreacji, co czyni je mało zatłoczonym wśród mieszkańców Wrocławia. Najlepszym sposobem na jego odkrycie jest podróż kajakiem wzdłuż rzeki.

Ostatni fragment trasy prowadzi do Leśnicy we Wrocławiu, gdzie organizowane są spływy pontonowe. Po zakończeniu spływu można cieszyć się piknikiem przy ognisku na Przystani Złotniki, spędzając czas na świeżym powietrzu. Ta trasa ma wyjątkowy urok. Przed II wojną światową i w latach powojennych była popularnym szlakiem kajakowym na Dolnym Śląsku, znana jako Zwillingsschwestern Kanuweg. Jednak zaniedbania i brak czyszczenia koryta rzeki przez ostatnie 50 lat ograniczyły dostępność szlaku dla większej liczby kajakarzy, ze względu na liczną ilość drzew utrudniających przepływ. Sytuacja uległa poprawie po Powodzi Tysiąclecia we Wrocławiu, która przetransportowała największe zwałki, częściowo odblokowując koryto rzeki dla kajakarzy.

Kilka lat temu szlak został oznakowany, a w ostatnich latach został częściowo oczyszczony przez entuzjastów i miłośników kajakarstwa. W rezultacie mamy teraz we Wrocławiu unikalny w skali Polski szlak kajakowy dwóch rzek, przebiegający przez Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy, o różnorodnym charakterze rzek i krajobrazów, bogactwem ptactwa wodnego, malowniczymi miejscami do odpoczynku przy wodospadach oraz terenami piknikowymi na Przystani Złotniki – i to wszystko w zasięgu komunikacji miejskiej!

Sprzęt na jakim pływamy:

Kajaki dwuosobowe polietylenowe marki Finder, produkowane w Polsce, są niezwykle stabilne i wygodne nawet podczas długotrwałych, kilkudniowych spływów kajakowych. Na krótkim odcinku z Jarnołtowa do Leśnicy korzystamy z dwuosobowych kajaków pneumatycznych marki Gumotex Solar. Dodatkowo posiadamy kilka jednoosobowych kajaków polietylenowych. Dla grup zorganizowanych oferujemy możliwość zorganizowania spływu w dowolnym terminie.

Program spływu kajakowego:

Spływ organizowany jest w weekend 11 i 12 maja.

9:00 - Zbiórka na Przystani Złotniki we Wrocławiu przy ul. Skoczylasa 57a

9:30 - Wyjazd autokaru do Kątów Wrocławskich, rozdanie sprzętu i instruktaż

10:30 - Wodowanie kajaków i rozpoczęcie spływu

14:30 - Przewidywany czas dopłynięcia na metę do Przystani Złotniki pod warunkiem braku dłuższych przerw na trasie płynięcia.

Możliwość piknikowania na terenie Przystani Złotniki do godziny 19:00.

Zobacz film prezentujący spływ.

Bilety w cenie od 69 zł do 97 zł można zarezerwować pod adresem www.travel-project.pl lub

www.rafting-wroclaw.pl W cenie biletu wliczony jest transport autokarem na start, instruktaż i sprzęt oraz ognisko z kiełbaskami na zakończenie spływu i wstęp na Przystań Złotniki. Zobacz jak dojechać

