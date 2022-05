Wakacje na RODOS? Oto najtańsze ogródki działkowe we Wrocławiu. Ceny od 6 tysięcy złotych [OFERTY]

Cztery lata temu znajoma kupiła zgrabny ogródek działkowy z altaną za 2,5 tys. zł. Bezpośrednio przed pandemią trzeba było zapłacić średnio od 3 do 5 tysięcy zł. A teraz? Teraz wakacje na RODOS, czyli Rodzinnych Ogródkach Działkowych otoczonych siatką, są jeszcze droższe. Najdroższy, jaki znaleźliśmy na OLX kosztuje 24 tys. zł (ROD Magnolia przy ul. Karmelkowej). My wybraliśmy dla Was 10 najtańszych ofert. Zobaczcie najtańsze gródki działkowe na sprzedaż we Wrocławiu. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie. Oferty pochodzą z portalu ogłoszeniowego olx.pl

