W zabytkowym budynku powstaną apartamenty hotelowe. Był tam bank od 150 lat [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Inwestor zmienił nieco plany w stosunku do pierwotnych założeń. W nowej inwestycji pod nazwą Rezydencja Bankowa od pierwszego pietra pojawią się lokale mieszkalne na wynajem MP Zobacz galerię (48 zdjęć)

Bankierzy po 150 latach ostatecznie opuścili zabytkowy budynek przy skrzyżowaniu ulic Wita Stwosza i Krowiej. Na początku wzniesiono w tym miejscu pałac Pod Złotą Muszlą, zwany później pałacem Kospothów. To dawny dom książąt, który później przebudowany stał się siedzibą Śląskiego Związku Bankowego. Spółka Dolnośląskie Inwestycje kupiła go od banku PKO BP za 20 mln w 2017 r. Nowy właściciel zmieniał plany i zbuduje tu ostatecznie 111 apartamentów hotelarskich i część restauracyjną na parterze i podziemiach. Inwestor ma odtworzyć stan budynku z czasów przedwojennych. Rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe, a my zrobiliśmy tam ostatnie zdjęcia przed remontem.