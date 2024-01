Pilchowice- Zapora, jedna z najbardziej urokliwych stacji w Polsce jest na sprzedaż. Stąd macie widok na jezioro, Karkonosze i słynny most

Cena wywoławcza za budynek stacji Pilchowice-Zapora nie jest wygórowana. Wprawdzie nabywca będzie musiał się sporo natrudzić, by doprowadzić budynek do porządnego stanu, ale mogą mu to wynagrodzić wspaniałe widoki i otoczenie. Ze stacji rozciąga się widok na Karkonosze oraz jezioro Pilchowickie. Stąd jest rzut beretem do słynnego mostu kolejowego, który planował wysadzić Tom Cruise. Stacja Pilchowice -Zapora leży na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Mają na nią wrócić pociągi. Za ile PKP wystawiła na sprzedaż dworzec Pilchowice-Zapora? Przeczytajcie poniżej.

Stacja Pilchowice-Zapora- krótka historia

115 lat temu na stację kolejową Pilchowice-Zapora, zbudowaną na zboczu góry Czyżyk, przyjechał pierwszy pociąg. Torowisko zostało poprowadzone na betonowej półce, wspartej od strony jeziora żelbetowymi słupami. Peron stacji zadaszono wiatą o łukowym kształcie. Obok peronu stanął niewielki budynek o typowej dla tego regionu konstrukcji ryglowo- szkieletowej. W budynku znajdowała się kasa biletowa i poczekalnia. Stacyjka na linii Jelenia Góra- Lwówek Śląski wyróżniała się urokliwym położeniem fotopolska.eu Dworzec został usytuowany nad Jeziorem Pilchowickim, które powstało po wybudowaniu w latach 1902–1912 zapory na rzece Bóbr. /Stacyjka znajdowała się na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Kolej Doliny Bobru cieszyła się dużym powodzeniem wśród turystów. Niejednokrotnie dech w piersi zapierało, kiedy z okiem wagonów dostrzegaliśmy wijący się kilkadziesiąt metrów poniżej strumień lub gdy pociąg jechał tuż nad brzegiem rwącej rzeki, czy przemierzał most wiszący nad Jeziorem Pilchowickim - opisywali.

Linia działa do 2016 roku. Gdy przestały nie niej kursować pociągi, tory zarosły samosiejkami a stacja popadła w ruinę. W ubiegłym roku samorząd województwa dolnośląskiego ogłosił przejęcie linii, planując jej odbudowę i powrót pociągów.

Stacja Pilchowice-Zapora na sprzedaż za ile złotych?

PKP ogłosiło właśnie przetarg na sprzedaż stacji Pilchowice-Zapora oraz działki o powierzchni 247 m kw. Cena orientacyjna 80 000 00 zł. Na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 331/1, AM-3 o pow. 0,0247 ha, obręb Pilchowice wraz z prawem własności posadowionej na niej zabudowy - nieczynny dworzec kolejowy Pilchowice Zapora.

Stacja wpisana jest do rejestru zabytków. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy:

naprawić konstrukcję więźby dachowej wraz z poszyciem - w terminie do 31.05.2024 roku

przeprowadzić remont elewacji, obejmujący renowację i odtworzeniem zniszczonych oryginalnych materiałów wykończeniowych wraz z przywróceniem oryginalnej kolorystyki – w terminie do 31.05.2025 roku.

przeprowadzić renowację instalacji stolarki drzwiowej i okiennej, wzorując się na zachowanych elementach oraz dostępnych przekazach ikonograficznych – w terminie do 31.05.2025 roku.

przeprowadzić renowację wszystkich oryginalnych elementów wyposażenia dworca, takich jak przepierzenia, wbudowane ławki, boazeria, posadzki, itp. – w terminie do 31.05.2025 roku.

Słynne stacja, zapora i most w Pilchowicach

Stację przy zaporze w Pilchowicach można zobaczyć w filmie „Skąpani w ogniu” z 1963 roku, w reż. Jerzy Passendorfera. W filmie wystąpiły polskie gwiazdy srebrnego ekranu: Beata Tyszkiewicz, Stanisław Mikulski, Wojciech Siemion, Aleksander Fogiel. Zdjęcia kręcone były m. in. na wleńskim rynku, w Pilchowicach (zapora pilchowicka), w Kleczy i w Łupkach. Film przedstawia czasy osiedlania się po wyzwoleniu na ziemiach odzyskanych. Główną postacią w filmie jest Rutka – miejscowa Ślązaczka, której rodzina walczyła o polskość Śląska.

Zapora w Pilchowicach jest atrakcją turystyczną do dzisiaj.

Zaporę powstała na rzece Bóbr w latach 1902–1912 w celu ochrony przed powodziami. Jest to najwyższa zapora kamienna i łukowa oraz druga co do wysokości (po Solinie) i druga co do czasu powstania (po zaporze w Leśnej) zapora wodna w Polsce.

W chwili oddania jej do użytku, miała wysokość 62 m i długość w koronie równą 290 m, a w stopie – 140 m. Grubość jej muru w podstawie wynosiła 50 m, a w koronie – 7 m i w 1912 roku była ona największą zaporą kamienno-betonową w Europie.. Można spacerować po koronie zapory i ścieżką wokół Jeziora Pilchowickiego. Most kolejowy w Pilchowicach słynny stał się po ujawnieniu planów jego wysadzenia przez Toma Cruisa dla kolejnej części filmu

"Mission Impossible”. Nie doszło do tego, a wyjątkowy most został wpisany na listę zabytków.

Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim to most kratownicowy z wyjątkową i rzadko spotykaną kratownicą dolną. Jest nitowany, wspierany na dwóch kamiennych filarach z granitu. To jeden z najwyższych mostów kolejowych w Polsce. Zobacz tutaj, jak dojechać do stacji Pilchowice-Zapora Czytaj także

