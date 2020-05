W poniedziałek 11 maja Wrocław otwiera żłobki i przedszkola [ZASADY, OŚWIADCZENIA, KTO MA PIERWSZEŃSTWO]

Pracownicy placówek powinni mieć dostęp do środków ochrony osobistej m.in. rękawiczek i maseczek. Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący ręce.

We Wrocławiu ten tydzień poświęciliśmy przede wszystkim na przygotowanie się do otwarcia placówek: kontakt z dyrektorami, analizowanie dostępności kadry nauczycielskiej i opiekuńczej, sondowanie potrzeb rodziców, wyposażanie placówek w środki ochrony osobistej: płyny, fartuchy, rękawice, maseczki, przyłbice ochronne itp., opracowanie procedur przyjmowania i odprowadzania dzieci, tworzenie dodatkowych regulaminów oraz przygotowania techniczne: usuwanie wyposażenia i zabawek trudnych do dezynfekcji, przystosowywanie pomieszczeń do obecnych warunków, przygotowywanie środków ochrony do użycia - tłumaczy Anna Bytońska.