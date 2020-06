Powrót do teatru z POWROTEM KRÓLA. Zakończenie sezonu we Wrocławskim Teatrze Współczesnym

Na zakończenie sezonu artystycznego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym będzie można zobaczyć spektakl Powrót Króla Michała Walczaka. Pokazy odbędą się w dniach 3, 4 i 5 lipca o godz. 19:15 na Dużej Scenie WTW. Bilety są już w sprzedaży.

Sztuka Michała Walczaka, twórcy kabaretu Pożar w Burdelu, została nagrodzona w III Konkursie Dramaturgicznym STREFY KONTAKTU. To prześmiewcza historia z drugim dnem o artystach "wyautowanych z rynku" i królu muzyki pop, który być może ich uratuje.

Przedstawienie zrealizowane wspólnie przez Wrocławski Teatr Współczesny i Stowarzyszenie Teatr Nowy Świat.

O Powrocie króla:

Tomasz Hynek, reżyser spektaklu

„Michael Jackson nie umarł! Cudownie ocalały odnajduje się "gdzieś w Polsce"! Zwłoki znalezione w posiadłości "Neverland", w rzeczywistości, należały bowiem do jego sobowtóra. On sam postanawia wrócić do kraju, w którym był bezgranicznie uwielbiany - aby spełnić daną w latach 90-tych Polakom obietnicę - stworzenia Narodowego Parku Rozrywki Narodowej, który miałby zabawą zbawić podzielony dramatycznie na dwa plemiona polski naród. A tymczasem - nieświadoma niczego - biedna rodzina niespełnionych polskich artystów, postanawia okraść posiadłość pewnego ekscentrycznego bogacza. Oczywiście w celach artystycznych, a właściwie artystyczno-becikowych. Ta niezwykle zabawna i wieloznaczna opowieść, autorstwa jednego z najwybitniejszych polskich dramaturgów - Michała Walczaka, przedstawiona zostanie w niespotykanej dotąd w światowym teatrze konwencji. Konwencji komiksu teatralnego.”

