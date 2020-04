Uwaga pasażerowie. Zawieszone kursy pociągów Kolei Dolnośląskich. Zmiany dotyczą ponad 100 połączeń

Łącznie pociągi regionalnego przewoźnika będą przejeżdżały o połowę mniej kilometrów niż dotychczas. Sprawdź, które połączenia zmieniają się od niedzieli.

Koleje Dolnośląskie zawieszają większość działalności. Zmiany wejdą w życie od najbliższej niedzieli, 19 kwietnia i obejmą 138 połączeń. Aż 94 z nich będzie zawieszonych (także 9 sezonowych, które miały być uruchomione od 25 kwietnia). Reszta połączeń zostanie skrócona, ale są i takie, które będą wydłużone.

Pierwsze modyfikacje w kursowaniu pociągów regionalny przewoźnik wprowadził 20 marca. Łącznie z najnowszymi, zmiany obejmą już ponad 65 procent wszystkich połączeń, a pociągi KD będą pokonywały połowę mniej kilometrów niż dotychczas.

Przyczyną zmian jest zmniejszona liczba pasażerów. Obecnie jeździ tylko co dziesiąty podróżny w porównaniu ze stanem sprzed epidemii: - Planując te ograniczenia znaleźliśmy na tyle optymalne rozwiązania, na ile było to możliwie, aby żaden znaczący ośrodek na szczeblu lokalnym nie został odcięty od kolei – przekonuje rzecznik przewoźnika Bartłomiej Rodak i zapewnia, że zmiany są tymczasowe, a to jak długo potrwają, zależy od sytuacji epidemicznej w kraju.