Trwa wymiana rozjazdu na placu Jana Pawła od strony mostu Sikorskiego. Później będzie remont mostu

Całkowity koszt modernizacji na placu Jana Pawła II to niespełna 6 milionów złotych. Inwestycja jest podzielona na 5 etapów, koszt każdego z nich to niespełna 1,2 miliona złotych. W poprzednim, trzecim, etapie zostało wymienione skrzyżowanie torowe.

Ruch od placu Jana Pawła II, przez most Sikorskiego, w kierunku mostów Mieszczańskich odbywa się jednokierunkowo, co zmniejsza przepustowość ulic i utrudnia jazdę kierowcom. Zmiana organizacji spowodowana jest remontem trwającym na placu Jana Pawła II, gdzie spółka MPK Wrocław wymienia rozjazdy i torowiska. Prace rozpoczęły się pod koniec marca tego roku i są podzielone na etapy. Obecnie trwa wykonywanie przedostatniego etapu:

Most Sikorskiego do remontu

Koniec prac przy placu nie będzie oznaczał definitywnego końca utrudnień w okolicach mostu Sikorskiego, ponieważ przeprawa jest przeznaczona do remontu. ZDiUM ogłosił przetarg przed świętami. Na razie szuka firmy, która przygotuje projekt, zatem do początku jeszcze daleko, ale gdy się zacznie, most nie będzie przejezdny dla samochodów i tramwajów.