Trwa przebudowa ulicy Sądowej we Wrocławiu. To nie są dobre wiadomości dla kierowców. Ucieszą się za to rowerzyści [ZDJĘCIA]

Trwająca od marca przebudowa ul. Sądowej wprowadzi duże zmiany dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Na placu budowy mimo dużych utrudnień dla wszystkich uczestników ruchu drogowego widać spore postępy prac.

Czekają nas duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Sądowej. Mogą to być złe wiadomości dla kierowców. W ramach przebudowy zlikwidowane zostaną dwa fragmenty pasów ruchu na Sądowej, po których wcześniej jeździły samochody. Bezpieczniej ma być dla rowerzystów i pieszych.

Zlikwidowany zostanie oddzielny pas ruchu do skrętu w prawo. Pozostanie tylko jeden, z wewnętrznego pasa, dotychczas przeznaczonego do jazdy na wprost i w lewo, samochody będą mogły jechać we wszystkich kierunkach. Z Krupniczej będzie możliwy przejazd dla rowerów w kierunku ul. Grabiszyńskiej. Na zabranych fragmentach jezdni powstaje dwukierunkowa ścieżka rowerowa łącząca bulwar Tadka Jasińskiego przy Narodowym Forum Muzyki z pl. Legionów.