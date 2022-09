TOP 5! Najlepszy Barber Shop we Wrocławiu. Gdzie mężczyźni mogą się udać na strzyżenie brody? Adresy i opinie, ceny, a to na dzień chłopaka!

Najlepszy barber we Wrocławiu – wskazówki jak szukać

Barber Shop vs. Salon Fryzjerski – na czym polega różnica?

Barber lub po polsku golibroda to instytucja stworzona dla mężczyzn. Barber kompleksowo zajmuje się strzyżeniem brody i wąsów u mężczyzn czy ich fryzurami. W swojej profesji skupiają się głównie na zaroście i specyfice strzyżenia go. Głównym atrybutem Barbera jest brzytwa, a w swoim arsenale ma więcej i bardziej dokładnych nożyczek, grzebieni, maszynek do strzyżenia czy trymetrów do zarostu, który jest innym rodzajem owłosienia, niż włosy na głowie. Barberzy mają też inne techniki pracy i używają innych kosmetyków stworzonych specjalnie pod potrzeby mężczyzn.