Dyniowa Farma we Wrocławiu. Nowa atrakcja dla dzieci i dorosłych to hit jesieni we Wrocławiu. Ceny, godziny otwarcia, atrakcje

Dyniowa Farma to miejsce, które tej jesieni koniecznie musicie odwiedzić. Nigdzie indziej jak tam będzie można poczuć klimat jesieni, a to wszystko dzięki dyniom, które są motywem przewodnim. Na ponad 10 000 mkw . rozrywkę znajdzie dla siebie cała rodzina, dzięki zwierzętom i tematycznym rekwizytom.

Dyniowa Farma we Wrocławiu to hit jesieni dla dzieci i dorosłych

Na terenie parku są też słomiane zwierzęta np. kury i świnki, słomiany wiatrak, czy zabytkowy rower i traktor. Do tego cała masa dyń, na ziemi, w skrzyniach czy na ściance. Wizyta tam dostarczy niezapomnianej rozrywki dzieciom i ich rodzicom. Dyniowa Farma to też okazja do zrobienia sesji zdjęciowej w niezwykle klimatycznej i jesiennej scenerii.

Wiejskie zwierzęta w środku miasta na Dyniowej Farmie we Wrocławiu

Dyniowa Farma we Wrocławiu – ceny i godziny otwarcia

Park rozrywki z dyniami znajduje się nieopodal Hali Stulecia i wrocławskiego Zoo przy ul. Wróblewskiego 9. Miejsce jest otwarte od 1 do 30 października w godzinach 10:00-18:00. Od poniedziałku do piątku bilety kosztują 30 zł (normalny) i 25 zł (ulgowy). W weekend to 35 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy). Ulga przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 17, a dzieci do 3 lat mają wjazd za darmo.