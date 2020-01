Uczeszą, ogolą, ostrzygą, fachowo zajmą się męskim zarostem i fryzurą, a zrobią to dlatego, że pomagasz innym. Odwiedź Galerię Dominikańską w dniach 10-12 stycznia i wesprzyj 28. edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

- Od wielu lat organizowanej w całej Polsce akcji WOŚP towarzyszy fantastyczna atmosfera

i serdeczność. Wierzymy, że w tym roku podobnie będzie w Galerii Dominikańskiej. Już dziś serdecznie zapraszamy wrocławian do skorzystania z profesjonalnych zabiegów u fryzjera lub barbera. W ten sposób panowie mogą zadbać o swój wygląd, a przy okazji wesprzeć zbiórkę charytatywną. Liczymy na to, że tegoroczna formuła wydarzenia w naszym centrum przypadnie do gustu klientom – mówi Ewa Hiller, dyrektor Galerii Dominikańskiej

Do dyspozycji klientów będzie aż 10 stanowisk, na których z mistrzowską precyzją zadbają o panów profesjonaliści z CMC Poland – Fryzjersko-Kosmetycznej Reprezentacji Polski oraz KBT – Kruczek Barber Team. Przez cały weekend wrocławianie będą mogli ostrzyc się dla WOŚP albo tradycyjnie wrzucić pieniądze do puszki.W dniach 10-12 stycznia, w godzinach 10.00-21.00, mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać na miejscu z męskiej strefy oferującej usługi strzyżenia włosów oraz męskiego zarostu. Przez cały weekend, na 10 stanowiskach, w specjalnie zaaranżowanej strefie na poziomie -1, swoje umiejętności i kunszt zawodowy zaprezentują specjaliści z federacji CMC Poland - Fryzjersko-Kosmetycznej Reprezentacji Polski oraz salonu KBT - Kruczek Barber Team. Każdy, kto zasili puszkę WOŚP podczas weekendu, będzie mógł skorzystać z usług barbersko-fryzjerskich.- Gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy dla takich chwil, jak te, kiedy różne światy spotykają się w jednym miejscu i czasie, tworząc coś pozornie niemożliwego. Kiedy zaczynałem grać z orkiestrą, chodziłem z puszką po ulicy i widziałem efekt ciężkiej pracy osób ze sztabu. Dzisiaj mam przyjemność tworzyć to wydarzenie z razem nimi. Finał WOŚP to dla mnie najpiękniejszy dzień w roku, gdy rzeczy niemożliwe stają się możliwe, a człowiek dla człowieka staje się bratem. „Barberzy dla WOŚP” to niezwykła akcja, która łączy ludzi i udowadnia, że chęć pomocy drugiemu człowiekowi uzależnia oraz sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością– zapewnia Konrad Żurawowicz, organizator, sztab WOŚP we Wrocławiu.Więcej szczegółów na temat wydarzenia oraz oferty centrum można znaleźć na stronie: www.galeria-dominikanska.pl.