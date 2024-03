Cykl imprez dla kobiet we Wrocławiu organizowany przez PCK. Będą m.in. kompleksowe, bezpłatne badania zdrowotne Tomasz Pawlak, ADA

Imprezy prozdrowotne dla pań z okazji Dnia Kobiet we Wrocławiu, warto skorzystać z bezpłatnych badań Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu zaprasza do projektu Dzień Dla Kobiet z PCK „Być Kobietą". W ramach akcji hasło "zdrowie pań" będzie odmieniane przez wszystkie przypadki i na zdrowiu będzie się ona koncentrować. Będzie można skorzystać m.in. z kompleksowych i co ważne bezpłatnych badań.