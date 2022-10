Mural oczyszczający powietrze. Takie rzeczy tylko we Wrocławiu. A to nie wszystko co znajdziesz na ul. Ruskiej 46. GALERIA

Połączenie pięknego z użytecznym, czyli sztukę z ochroną środowiska to właśnie zrobili wrocławscy artyści. W przejściu na podwórko Neonów przy ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu powstał mural, który wzbogaca atrakcyjność miejsca. Jednak ma on jeszcze jedną zaletę, bo oczyszcza powietrze w mieście. A to ważne w ruchliwym centrum miasta, zwłaszcza tak zakorkowanego jak we Wrocławiu.