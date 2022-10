Zielone szaleństwo we Wrocławiu! Festiwal roślin w Czasoprzestrzeni. Aż nie wiadomo co wybrać! Galeria i ceny

Na festiwalu roślin to rośliny są najważniejsze. Nie brakowało też doniczek, podstawek, osłonek, kwietników, a nawet ziemi do nich. Palmy kokosowe, kaktusy, kwiaty i rośliny przyjazne zwierzętom. Do tego przystępne ceny i możliwość obejrzenia na żywo tego, co ma się zamiar kupić. Rośliny doniczkowe i ogrodowe można dziś i jutro kupić w Czasoprzestrzeni na Dąbiu.

Łatwe w utrzymaniu Aphelandra Souarrosa czy Pilea Spruceana Silver Tree w edycji wiosennej mogliśmy dostać tu w cenie 35 złotych. Z kolei doskonale oczyszczającego powietrze Fiskusa mogliśmy kupić za około 33 złote. Z bardziej wymagających roślin kupimy m.in. palmę kokosową za 80 złotych czy geranium w cenie ok. 20 złotych.

Na mapie podpowiadamy jak dojechać na Festiwal Roślin we Wrocławiu w Czasoprzestrzeni

Zobacz w galerii te piękne roślinki, ile klientów przyszło i jakie są ceny na Festiwal Roślin we Wrocławiu w Czasoprzestrzeni