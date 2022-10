Targi Rzeczy Ładnych we Wrocławiu. Tłumy na Hali Stulecia i wszystko czego zapragniesz. Plakaty, ceramika, meble, kosmetyki. GALERIA

Tłumy na Targach Rzeczy Ładnych we Wrocławiu. Do kupienia pełno niesamowitych rzeczy, które odmienią twoje wnętrze. Kliknij w następny slajd w galerii ---------->

Na Hali Stulecia we Wrocławiu w dniach 1 i 2 października 2022 odbywają się Targi Rzeczy Ładnych i Targi Mamaville. W sobotę przybyły tłumy. Na targach jest 180 wystawców z rękodziełami i innymi przedmiotami wykonanymi w manufakturach Do kupienia jest pełno rzeczy, od roślin po plakaty do mebli. Zobacz w galerii zdjęcia

Targi Rzeczy Ładnych to wydarzenie, które ma już dziewięcioletnią historię. Celem jest wspieranie i popularyzacja polskiego designu. To przejawia się właśnie organizacją dwudniowych targów, gdzie łączy się prezentacje najnowszej użytkowej twórczości polskich artystów i część edukacyjną poświęconą projektowaniu, pracy designerów i historii wzornictwa. We Wrocławiu to drugie takie wydarzenie, a zeszłoroczna premiera okazała się sukcesem.

Targi Rzeczy Ładnych we Wrocławiu tłumy pierwszego dnia

Na płycie hali zgromadziło się ponad 180 wystawców i nie sposób zliczyć liczbę zainteresowanych mieszkańców. Na stoiskach jest pełno różnych i niesamowitych przedmiotów, a to wszystko ręczna robota. Znajdziemy tam m.in. meble, ceramikę, rośliny, kwiaty, akcesoria, zabawki czy książki i kosmetyki. Najważniejsza jest jednak strefa plakatów i obrazów. Tłumy na Targach Rzeczy Ładnych we Wrocławiu. Do kupienia pełno niesamowitych rzeczy, które odmienią twoje wnętrze. Kliknij w następny slajd w galerii ----------> Remigiusz Biały / Polska Press Strefa plakatów to najmocniejszy punkt wydarzenia. Do wyboru są przeróżne grafiki z najwymyślniejszymi wzorami czy ikonami modernizmu w architekturze. Do kupienia są także jedyne w swoim rodzaju meble. Stworzone technikami rzemieślniczymi m.in. woodturningu, czyli nadawaniu kształtu za pomocą dłuta na tokarce. To wspaniałe pomysły na odmianę swojego wnętrza lub prezent dla rodziny i przyjaciół. woodturning, czyli nadawanie drewnu kształtu za pomocą dłuta na tokarce. Remigiusz Biały / Polska Press

Dla dzieci i rodziców Mamaville na Targach Rzeczy Ładnych we Wrocławiu

Równolegle z TRŁ na Hali Stulecia odbywają się targi Mamaville. To wydarzenie skierowane dla rodziców, dzieci i kobiet w ciąży. To okazja do rozmowy na temat nowoczesnego podejścia do macierzyństwa i tacierzyństwa. Na licznych stoiskach można kupić oryginalne i jedyne w swoim rodzaju zabawki – do produkcji których użyto drewna i tekstyliów, a nie plastiku. Są także ubranka, bio jedzenie dla dzieci czy naturalne kosmetyki do pielęgnacji. Ponadto zaplanowano szereg warsztatów i bogatą strefę zabaw dla dzieci.

Na mapie podpowiadamy jak dojechać na Targi Rzeczy Ładnych we Wrocławiu

Zobacz w galerii jakie niesamowite meble, kosmetyki, czy plakaty możesz kupić na Targach Rzeczy Ładnych we Wrocławiu

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!