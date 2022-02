Terytorialsi z Dolnego Śląska uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych Saber Strike 2022 [ZDJĘCIA]

"Do zadań terytorialsów należy wsparcie polskich Wojsk Lądowych oraz amerykańskich sojuszników, którzy przemieszczają się z Niemiec do państw bałtyckich. Żołnierze WOT czuwają nad drożnością szlaków komunikacyjnych i zabezpieczają przemieszczenie sił" - mówi mjr Renata Mycio, oficer prasowy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Saber Strike to międzynarodowe ćwiczenie taktyczne, które odbywa się w Polsce co dwa lata. W tym roku praktyczna część skupia się na przemieszczeniu żołnierzy 2. Pułku Kawalerii USA (2nd Cavalry Regiment) z Niemiec do państw bałtyckich przez terytorium Polski. Amerykanom towarzyszą żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.