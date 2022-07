Tereny Olimpijskie we Wrocławiu to zabytek. Radni przegłosowali projekt ustawy o ich ochronie w planie zagospodarowania przestrzennego

- Od początku były bardzo mocne przesłanki, aby pozwolenia na budowę "akademika" nie wydawać. Teren jest chroniony wpisem do rejestru zabytków i nikt go z niego nie wykreślił – przekonuje radny miejski Michał Kurczewski. - Dotychczasowy plan miejscowy zawierał informację o wpisie do rejestru zabytków i również dawał podstawę do niewydawania pozwolenia na budowę, co było podkreślane przez ówczesną Wojewódzką Konserwator Zabytków Barbarę Nowak-Obelindę. Mimo solidnych argumentów, takie pozwolenie jednak zostało wydane – mówi.