Te urocze zwierzaki czekają na kochający dom. Zobacz psy i koty z wrocławskiego schroniska

Wrocławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu w wakacje mierzy się ze sporymi problemami. Jak co roku latem podopiecznych przybywa, zwłaszcza kotów, które mimo codziennych adopcji wciąż stanowią większość w przytułku. Na ten moment w schronisku przebywa ponad 250 bezdomnych kotów, które z różnych przyczyn straciły swój dom, lub nigdy go nie miały. Dla wolontariuszy jest to ogromne wyzwanie, zwłaszcza w czasie letnich wakacji, gdy ludzie mniej chętnie przygarniają zwierzęta.

Latem, jak co roku w schronisku dla zwierząt robi się tłoczno. Na nowy dom i kochającego opiekuna czekają psiaki i koty. Jeśli szukacie czworonożnego przyjaciela, lojalnego towarzysza i kompana do spacerów, koniecznie zajrzyjcie na ul. Ślazową 2. Aneta Kolesińska/PolskaPress