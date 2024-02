Nie do wiary!!! Malutki piesek Tofik został oskalpowany przez owczarka niemieckiego. To cud, że nadal żyje

Brutalny atak na małego Tofika

- Wszystko wydarzyło się 7 lutego, wieczorem i zatrzęsło całą kamienicą - pisze do nas Pani Laura. - Nasza sąsiadka, kobieta po 50. nie dopilnowała swego psa owczarka niemieckiego. Słyszałam tylko krzyki sąsiadki, skomlenie i wycie psa. Owczarek oskalpował biednego Tofika, a Pani Teresa (właścicielka psa - przyp. red)SKALPOWAŁ biednego Tofika. została pociągnięta przez psa i upadła - relacjonuje Pani Laura.

Poraniony Tofik został natychmiast zabrany przez mieszkańców i przetransportowany do przychodni dla zwierząt SKVet na Stabłowicach. Pies był w szoku, dlatego uciekł pomagającym mu ludziom. Poszukiwania trwały blisko półtorej godziny, a Tofik został znaleziony w stanie krytycznym.

Według pani Laury, to, że piesek żyje, to jest cud. Atak owczarka niemieckiego to jednak nie jedyny absurd sytuacji. Gdy pies był transportowany do kliniki, na ul. Traugutta wezwano policję. Jak się przekazują mieszkańcy, jedyne co zrobili policjanci, to sprawdzili szczepienia owczarka niemieckiego i nakazali powiadomić straż miejską.