We Wrocławiu jest Wrocek, a w Wałbrzychu Elmo. Oto nowy urzędnik na czterech łapach

Warto dodać, że Elmo nie jest pierwszym czworonogiem na Dolnym Śląsku, który zamieszkał w ratuszu. Szlaki do magistratów przetarł kot Wrocek, który jak jego imię podpowiada, zamieszkał w Urzędzie Miasta we Wrocławiu. Jest ulubieńcem wielu mieszkańców i urzędników.

Nowinki potwierdza wałbrzyski magistrat na urzędowej stronie Akcja Rewitalizacja Wałbrzych, gdzie przedstawia nowego członka załogi. I zachęca do adopcji zwierząt ze schroniska.

Urząd Miasta w Wałbrzychu ma nowego, bardzo urodziwego członka zespołu. Do urzędu trafił właśnie kot o wdzięcznym imieniu Elmo . Kot mieszkał w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wałbrzychu od maja 2023 roku. Od teraz ma nowy dom i... pracę.

Tak się ma kot Wrocek we wrocławskim Urzędzie Miasta, zobaczcie w poście poniżej

Trzymamy kciuki za kocią brać i mamy nadzieję, że wałbrzyszanie i inni Dolnoślązacy chętniej adoptują zwierzęta ze schroniska. O to właśnie chodzi w tej akcji. Dodajmy, że po apelu krakowskiego magistratu, przed tamtejszym schroniskiem ustawiły się kilka dni temu ogromne kolejki chętnych, którzy zabrali do domu czworonogi, by uchronić je przed mrozem. Być może wiele z nich zagrzeje tam miejsce na dłużej. Całe wydarzenie okrzyknięto "noworocznym cudem"!