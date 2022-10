TBS szuka najemców mieszkań na nowym osiedlu we wrocławskiej Leśnicy [NABÓR, WARUNKI, KOSZTY]

Osiedle Leśnica IX budowane jest we wrocławskiej Leśnicy pomiędzy ulicami: Błońską, Dolnobrzeską, Marszowicką i Uraską. Trzypiętrowe bloki będą podobne do tych, które już stoją przy ul. Dolnobrzeskiej. Mieszkania powstaną w zielonej okolicy - w pobliżu lasu Mokrzańskiego i parku Leśnickiego. Jeśli chcielibyście tam zamieszkać, możecie zgłaszać się od 31 października do Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dostępnych będzie 301 mieszkań 1-, 2- lub 3-pokojowych o powierzchni od 35,13 mkw. do 63,64 mkw. "W ramach naboru, Wrocław wyłoni przyszłych najemców lokali, którzy po wpłaceniu partycypacji oraz kaucji podpiszą umowy najmu z TBS-em Wrocław. Spółka stawia na najem długoletni i bezpieczny, co nie jest bez znaczenia w dzisiejszych czasach i w trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Mieszkania TBS-u Wrocław - a więc także te budowane w Leśnicy - są wyłącznie na wynajem i nie są objęte możliwością dojścia do własności" - informuje Wojciech Koerber z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zamieszkać w Leśnicy? O tym przeczytacie na kolejnym slajdzie >>>

materiały prasowe