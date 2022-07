Tattoo Konwent Wrocław 2022. Tarczyński Arena aż buczy od maszynek do tatuażu i mieni się kolorami [ZDJĘCIA]

Tattoo Konwent Wrocław 2022 - dzieje się!

Walk-in czyli zrobimy ci tatuaż w promocyjnej cenie, ale sami go dla ciebie wybierzemy, włącznie z miejscem, w którym go zrobimy. Tak najłatwiej opisać system, w którym można uzyskać tatuaż na konwencie. - Kto pierwszy ten lepszy - dziś nie prowadzimy zapisów - mówi Łukasz Piotrów, manager studia Szelma Tattoo z Wrocławia. - W przypadku walk-in zazwyczaj robimy tak zwane wlepki, oczywiście autorskie. To małe tatuaże, które mają około 8 na 8 cm - wyjaśnia.